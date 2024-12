Capodanno Mediaset a Catania, sotto l’Etna una notte da urlo: conduttrice e primi ospiti, le indiscrezioni

StrettoWeb

Reggio Calabria chiama, Catania risponde. L’estremo sud italiano catalizzerà l’attenzione mediatica sul Capodanno. La Rai, infatti, trasmetterà dallo Stretto; Mediaset, invece, ha scelto l’Etna. In entrambi i casi è da sottolineare l’importante sforzo delle due Regioni. Occhiuto ha stretto un accordo con la Rai per trasmettere il Capodanno in Calabria per tre anni (il primo, l’anno scorso, a Crotone), mentre Schifani ha investito 2 milioni di euro affinché fosse la Mediaset ad affacciarsi sotto l’Etna.

E intanto a Cosenza ci sarà Achille Lauro, a Palermo Biagio Antonacci e a Messina Laura Pausini e RDS. Tra Calabria e Sicilia, dunque, una notte più bella e accesa che mai, con i migliori artisti italiani a far cantare e ballare 5 milioni di persone.

La conduttrice sarà Federica Panicucci

Tornando a Catania, emergono le prime indiscrezioni sui protagonisti che allieteranno la serata in onda su Canale 5. Ancora top secret i nomi dei cantanti, così come per Reggio Calabria, ma alla conduzione ci sarà Federica Panicucci, personaggio di punta di Canale 5 nell’ultima sera dell’anno e non solo. Non ci sono certezze sui cantanti, ma ad affiancare la conduttrice non mancheranno sicuramente diversi talenti “sfornati” dalla Regina dell’emittente, Maria De Filippi, con il suo storico e tradizionale format di “Amici”.

La location

Ad ospitare il Capodanno Mediaset a Catania, trasmesso su Canale 5, sarà Piazza Duomo, una delle aree centrali e più grandi della città. In quella zona verrà allestito il palco che accompagnerà artisti, protagonisti e un pubblico che si aspetta tanto per l’ultima è più bella serata dell’anno.

Il Natale a Catania

Non solo Capodanno. La città di Catania, nei giorni scorsi, ha dato il via ufficialmente al Natale con mercatini, luminarie, eventi e tante attività. Le immagini che circolano su social e profili ufficiali sono bellissime, uno spettacolo di luci e colori che rendono l’atmosfera ancora più bella del solito. Il via alle attività è stato dato nei giorni scorsi, con l’accensione dell’albero davanti a centinaia di cittadini e con l’animazione del gruppo scolastico “Pizzifolk” in tenuta da Babbo Natale.

Tra le novità di quest’anno, dall’8 dicembre, l’illuminazione scenografica del Palazzo degli Elefanti, che, nonostante i lavori di restauro, sarà il protagonista di un’incantevole atmosfera natalizia. Non mancano i tradizionali mercatini natalizi, che animeranno le piazze e le vie del centro storico fino al 28 dicembre, con le casette di legno aperte ogni giorno dalle 10:00 alle 22:00 (fino alle 23:45 nei festivi e prefestivi). Le luci che abbelliscono via Etnea, piazza Mazzini, piazza Federico di Svevia e tante altre vie della città renderanno il nostro centro un luogo magico, grazie anche ai fondi della tassa di soggiorno turistico e alle luminarie offerte dagli sponsor.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.