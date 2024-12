Palermo: Biagio Antonacci protagonista la notte di Capodanno

StrettoWeb

La notte di Capodanno a Palermo protagonista del concerto, organizzato dall’amministrazione comunale, sarà il cantante Biagio Antonacci. Lo hanno reso noto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla e l’assessore alla Cultura del Comune di Palermo, Giampiero Cannella, oggi nel corso della presentazione delle iniziative natalizie del Comune. “Abbiamo puntato su uno dei più apprezzati artisti italiani – spiega Cannella – una scelta che è un riconoscimento del suo talento, ma anche della trasversalità della sua produzione musicale. Siamo certi che i palermitani e i turisti che visiteranno la città troveranno un’offerta all’altezza del ruolo e della reputazione di cui gode ormai da tempo Palermo“.

Sul palco allestito in piazza Ruggero Settimo, Biagio Antonacci si esibirà con “Tutti a Palermo” lo spettacolo che segna il suo ritorno in concerto in città dopo 25 anni di assenza dal capoluogo siciliano. Accompagnato dalla sua band di polistrumentisti, il cantante si esibirà dedicando al pubblico palermitano gli ultimi singoli estratti dall’album “L’Inizio“, senza tralasciare i brani che hanno segnato la sua ormai oltre trentennale carriera. In piazza ci sarà anche Radio Italia. Sul palco le voci dei dj e speaker Paoletta e Mauro Marino condurranno lo show introducendo i live e alternandosi al dj-set. La serata si aprirà alle 21. Prima del concerto di Biagio Antonacci ci sarà Mario Incudine con la sua band. Dopo la mezzanotte la piazza continuerà i festeggiamenti ballando con il dj set di Paoletta.

