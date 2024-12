“Aundi imu sunamu” è un mantra: la Viola lancia il merchandise | FOTO

StrettoWeb

Lo abbiamo raccontato in un precedente articolo, Josue Bangu non può più uscire per strada senza essere fermato da qualcuno che gli urla “aundi imu sunamu”. La frase, pronunciata insieme ad Alfredo Auspici, dopo una delle tante vittorie della Viola di quest’anno, è diventata virale fra tutti i tifosi che seguono con entusiasmo sempre maggiore la squadra neroarancio.

L’ufficio marketing della Viola, accogliendo l’entusiasmo dei tifosi, ha deciso di creare del merchandise a tema affinchè tutti potessero… “sunari”. Ecco dunque magliette, felpe, tazze, tappetino per il mouse e cuscini con la frase “Aundi imu sunamu“. Il tutto acquistabile nello shop del sito ufficiale.

Sulla maglia sono raffigurati dei pitbull, soprannome che si sono dati gli stessi giocatori per l’aggressività (solo sportiva eh…) che mettono in campo, in particolar modo nella fase difensiva in cui mordono le caviglie degli avversari. Il tamburello e l’organetto rappresentano le radici calabresi, la tarantella, e si legano alla frase “aundi imu sunamu” che in qualsiasi luogo va la squadra reggina “suona la propria musica“, esprime il proprio gioco senza compromessi con resistenza, resilienza e forza. La scritta “since 1966“, infine, riguarda l’anno di fondazione della squadra.

