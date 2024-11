Giusi Princi lancia a Bruxelles la battaglia contro la violenza sulle donne, Caracciolo: “ecco le iniziative da mettere in campo”

StrettoWeb

“Ringrazio, anche a nome del Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, l’On Giusy Princi per l’invito all’evento dalla stessa organizzato presso la prestigiosissima sede del Parlamento europeo per ragionare sui possibili contributi che l’intelligenza artificiale può fornire nell’azione di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, tema di grande delicatezza che interessa tutti i Paesi dell’Unione europea e non solo”. Lo ha detto l’assessore all’istruzione della Regione Calabria, Maria Stafania Caracciolo, a margine dell’evento “Intelligenza artificiale per il cambiamento. Combattere la violenza di genere con l’innovazione” che si è svolto oggi nella sede del Parlamento europeo a Bruxelles organizzato dall’on. Giusi Princi. “E’ stata una giornata intensa, che ha registrato la presenza di prestigiosi relatori, stimolante e ricchissima di spunti di riflessione che investono anche l’assessorato all’istruzione della Regione Calabria da me rappresentato, con un approccio decisamente operativo e concreto, come ha avuto modo di evidenziare anche la Presidente Metsola in occasione dell’incontro con la stessa organizzato“, rimarca Caracciolo.

“Le iniziative da mettere in campo”

“Ho accolto con grandissimo entusiasmo e massima disponibilità l’invito ad avviare una proficua collaborazione tra istituzioni per sensibilizzare le nuove generazioni ed individuare possibili azioni di contrasto e prevenzione. Tra le possibili iniziative da mettere in campo anche la promozione di un uso consapevole del web con un progetto sperimentale da portare avanti con le scuole calabresi”, conclude Caracciolo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.