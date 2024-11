Serie D, gli accoppiamenti degli Ottavi di Coppa Italia: c’è Reggina-Enna

StrettoWeb

Dopo le gare di ieri relative ai Sedicesimi di finale, sono stati ufficializzati gli accoppiamenti degli Ottavi di Coppa Italia Serie D. Come prevedibile, la Reggina becca l’Enna, l’unica siciliana rimasta e in grado di battere ieri il Siracusa. Per la Scafatese c’è il Martina.

Di seguito l’elenco degli accoppiamenti. Si giocherà il 4 dicembre alle ore 14.30.

Saluzzo-Lavagnese

Sant’Angelo-Piacenza

Cjarlins Muzane-Dolomiti Bellunesi

Ravenna-Vincente Vigor Senigallia-Castelfidardo (sorteggio casa/trasferta in caso di vittoria Castelfidardo)

Follonica Gavorrano-Livorno

Guidonia Montecelio-L’Aquila

Scafatese-Martina

Reggina-Enna

