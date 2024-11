Serie D, risultati Coppa Italia: Siracusa KO a Enna, la Scafatese ne fa 6

StrettoWeb

Serie D italiana in campo nel pomeriggio per i Sedicesimi di finale di Coppa Italia. Oltre alla Reggina, vittoriosa in casa della Gelbison, per il girone I erano in campo Siracusa, Enna e Scafatese. Le prime due si affrontavano: l’Enna ha avuto la meglio per 3-2, eliminando gli aretusei. I campani invece si sono scatenati, rifilando 6 reti all’Ischia.

Questi i risultati:

Club Milano-Sant’Angelo 1-2

Dolomiti Bellunesi-Adriese 6-5 d.c.r. (3-3)

Enna-Siracusa 3-2

Gelbison-Reggina 1-3

Lentigione-Ravenna 0-1

Roma City-L’Aquila 2-4 d.c.r. (0-0)

Sangiovannese-Follonica Gavorrano 1-2

Sarrabus-Ogliastra 6-7 d.c.r. (1-1)

Scafatese-Ischia 6-0

Vado-Saluzzo 3-4 (0-0)

Lavagnese-Sangiuliano City 2-1

Martina Calcio-Casarano 1-0

Pro Palazzolo-Cjarlins Muzane 1-2

