Serie C, caos sportivo e societario: Acr Messina sempre più giù, al San Filippo vince il Sorrento

Per l’Acr Messina è notte fonda. Dopo le clamorose umiliazioni con Picerno e Altamura, la squadra di Modica perde ancora persino con il Sorrento in casa per 1-0. La situazione è veramente drammatica anche alla luce delle notizie poco rassicuranti da un punto di vista societario. Insomma, la confusione regna sovrana e si rischia seriamente una tragica retrocessione in Serie D. Da evidenziare che, senza le penalizzazioni di Turris (5 punti) e Taranto (10 punti), la classifica della squadra peloritana sarebbe ancora più deficitaria di quella odierna. I tifosi meritano altro e non queste umiliazioni continue.

La partita

L’Acr Messina parte con aggressività cercando di trovare subito il goal contro il Sorrento. Al 16′ rete annullata ai padroni di casa per fuorigioco, al 33′ miracolo del portiere ospite dopo un gran tiro di Garofalo. Al 36′ secondo secondo goal annullato all’Acr per un fallo di Marino su Panico. Il Sorrento in questa prima frazione non riesce ad incidere in fase offensiva.

Nella ripresa arriva il goal del Sorrento, al 58′, dopo una grandissima cavalcata di Panico, pallone in mezzo con Colangiuli che a sua volta cerca e trova Don Bolsius che segna con facilità. Il Messina cerca di organizzarsi ma è meno incisivo rispetto alla prima frazione ed il Sorrento cerca il colpo del ko. Ai padroni di casa non riesce il forcing finale ed i campani sbancano il San Filippo.

Risultati Serie C girone C, 16ª giornata

Casertana-Giugliano 1-1

Potenza-Monopoli 0-1

Avellino-Catania 2-2

Taranto-Benevento 0-2

Trapani-Latina 4-0

Picerno-Altamura 2-0

Crotone-Juventus U23 2-1

Messina-Sorrento 0-1

Audace Cerignola-Cavese (domenica 24 novembre ore 17.30)

Turris-Foggia (domenica 24 novembre ore 17.30)

Classifica Serie C Girone C

Benevento 33 Monopoli 28 Audace Cerignola 26 Picerno 25 Avellino 25 Potenza 25 Crotone 25 Giugliano 24 Catania 24 Sorrento 24 Trapani 24 Cavese 20 Altamura 19 Casertana 16 Foggia 14 Latina 14 ACR Messina 13 Turris 10* Juventus U23 7* Taranto 3

Penalizzazioni:

Catania: -1

Turris: -5

Taranto: -10

* 1 gara da recuperare

(Audace Cerignola, Cavese, Turris, Foggia: una gara da giocare nel 16° turno).

