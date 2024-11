Serie A, Lautaro fa felice l’Inter: ora super sfida al Napoli! Sprofondo Roma, bene la Fiorentina | CLASSIFICA

StrettoWeb

Il problema delle fughe è che se non sfruttano fino in fondo il momento buono poi vengono recuperate. Metafore ciclistiche a parte, il Napoli si ferma battuto 0-3 dall’Atalanta e tutte le squadre dietro recuperano terreno. L’Inter si riporta con il fiato sul collo dei partenopei con una vittoria, più sofferta di quanto ‘la carta’ potesse far presagire alla vigilia.

Lautaro Martinez, dopo un inizio di stagione opaco, sembra essersi sbloccato definitivamente con 3 gol nelle ultime 5 gare. L’ultimo, fondamentale, nella vittoria per 1-0 contro il Venezia che aveva tenuto la parità fino al 65′ anche grazie all’aiuto del Var che aveva annullato il gol di Mkhitaryan per fuorigioco. Tecnologia benevola con i nerazzurri nel finale di gara con l’annullamento del gol al 98′ di Sverko per fallo. Inter a quota 24, un punto in meno del Napoli prima dello scontro diretto.

Verona-Roma 3-2

Sprofonda la Roma. I giallorossi perdono 3-2 a Verona raccogliendo la 3ª sconfitta delle ultime 5 partite giocate. A Tengstedt risponde Soulè, a Magnani Dovbyk dopo aver chiuso in svantaggio il primo tempo. All’88’ Harroui punisce i giallorossi prima dell’espulsione di Livramento. La panchina di Juric traballa sempre di più. Roma 11ª a quota 13 punti: la zona Champions dista 9 punti, stessa distanza che domani la Lazio potrebbe piazzare fra sè e i rivali in caso di vittoria contro il Cagliari.

Torino-Fiorentina 0-1

Non conosce ostacoli la marcia della Fiorentina che viaggia a ritmo ‘atalantino’. Toscani e bergamaschi sono, infatti, le uniche due squadre ad aver raccolto 15 punti nelle ultime 5 partite alle quali sono coincise 5 vittorie. L’ultima è arrivata per 0-1 sull’ostico campo del Torino nel pomeriggio odierno: decisivo Moise Kean al 41′. Fiorentina terza a quota 22 punti, gli stessi dell’Atalanta.

Risultati 11ª Giornata Serie A

Bologna-Lecce 1-0

Udinese-Juventus 0-2

Monza-Milan 0-1

Napoli-Atalanta 0-3

Torino-Fiorentina 0-1

Verona-Roma 3-2

Inter-Venezia 1-0

Empoli-Como

Parma-Genoa

Lazio-Cagliari

Classifica Serie A

Napoli 25 Inter 24 Atlanta 22 Fiorentina 22 Juventus 21 Lazio 19 Milan 17* Udinese 16 Bologna 15* Torino 14 Roma 13 Verona 12 Empoli 11 Parma 9 Como 9 Cagliari 9 Monza 8 Venezia 8 Lecce 8 Genoa 6

* Una partita da recuperare

Programma 12ª Giornata Serie A (7-8-9-10 novembre)

Genoa-Como

Lecce-Empoli

Venezia-Parma

Cagliari-Milan

Juventus-Torino

Atalanta-Udinese

Fiorentina-Verona

Roma-Bologna

Monza-Lazio

Inter-Napoli

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.