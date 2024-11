Risultati Coppa Italia Serie D: bene Reggina e Siracusa, l’Enna sbanca Agrigento

StrettoWeb

Ancora turno infrasettimanale in D, ma per la Coppa Italia di categoria. Tutta l’Italia di quarta serie in campo per chi si è qualificato ai 32esimi di finale. Per quanto concerne il girone I, la Reggina batte l’Acireale in rimonta con Porcino e Barranco, così come il Siracusa, che rifila tre reti al Paternò. L’Enna sbanca Agrigento, proveniente dal pari casalingo contro gli amaranto, mentre la Scafatese ha la meglio della Paganese, ma solo dopo i calci di rigore.

Risultati Coppa Italia Serie D, Trentaduesimi di finale

Reggina-Acireale 2-1

Siracusa-Paternò 3-0

Akragas-Enna 0-2

Paganese-Scafatese 1-1 (4-5 d.c.r.)

Nocerina-Ischia 1-2

Adriese-Mestre 2-1

Atletico Lodigiani-Roma City 0-3

Brusasporto-Sangiuliano City 1-2

Castelfidardo-Civitanovese 4-1

Cjarlins Muzane-Montecchio Maggiore 2-0

Club Milano-NovaRomentin 2-0

Dolomiti Bellunesi-Campodarsego 2-1

Figline-Sangiovannese 1-2

Follonica Gavorrano-Triestina 1-0

Gelbison-Matera 2-1

Guidonia-Cassino 0-0 (4-3 d.c.r.)

Imperia-Vado 0-0 (4-5 d.c.r.)

L’Aquila-Termoli 1-0

Ostia Mare-Sarrabus Ogliastra 1-1 (10-11 d.c.r.)

Sambenedettese-Vigor Senigallia 1-2

Seravezzi Pozzi-San Donato 1-1 (4-2 d.c.r.)

Vigasio-Pro Palazzolo 0-0 (3-5 d.c.r.)

Saluzzo-Chisola 3-0

