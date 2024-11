Reggio Calabria, morte Angelo Romeo. Ripepi: “ha lasciato un segno indelebile nella mia formazione”

StrettoWeb

Massimo Ripepi, Consigliere Comunale di Reggio Calabria e Segretario Regionale di Alternativa Popolare Calabria, esprime profondo cordoglio per la scomparsa del Prof. Angelo Romeo, ex Sindaco di Roghudi, avvenuta nei giorni scorsi. “Angelo Romeo non è stato solo un politico di spessore e uno scrittore di talento, ma di lui conservo l’affettuoso ricordo di quando era il mio professore di educazione fisica presso la scuola media Ugo Foscolo: un docente che ha lasciato un segno indelebile nella mia formazione personale e in quella di molti suoi alunni. Custodisco di lui il suo senso di responsabilità e il suo inossidabile senso del dovere, che ne hanno fatto un esempio di dedizione e impegno verso la comunità.”

“Oltre alla sua attività amministrativa, durante la quale Romeo affrontò il difficile periodo vissuto da Roghudi negli anni ’70, lo ricordiamo anche come un appassionato e attento cultore della storia e delle tradizioni del suo paese, a cui ha dedicato diversi libri di grande valore. Giornalista per La Gazzetta del Sud, ha saputo raccontare il territorio con autenticità e amore.” – ha raccontato Massimo Ripepi.

“Il Prof. Angelo Romeo – conclude Ripepi – ha lasciato un’eredità importante, non solo come amministratore e scrittore, ma anche come insegnante. La sua memoria resterà viva in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di apprendere dai suoi insegnamenti.”

Massimo Ripepi si unisce al dolore della famiglia Romeo e della comunità di Roghudi, a cui rivolge le sue più sentite condoglianze, nella consapevolezza che la sua figura continuerà a essere fonte di ispirazione per le generazioni future.

