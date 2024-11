StrettoWeb

Grave incidente in motocross questa mattina alla Ciambra di Gioia Tauro: un ragazzo è stato soccorso in condizioni critiche e trasportato d’urgenza al GOM di Reggio Calabria con l’elisoccorso. Il giovane si trova attualmente in prognosi riservata.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.