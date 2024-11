Reggio Calabria: deceduto il 23enne rimasto vittima nell’incidente in motocross

StrettoWeb

Brutte notizie dal GOM di Reggio Calabria per il giovane di 23 anni, Matteo Mazzitelli, che domenica 3 novembre era rimasto vittima di un gravissimo incidente stradale a Gioia Tauro. Il giovane era a bordo di una motocross alla Ciambra quando ha avuto il terribile sinistro autonomo lungo la pista che è perfettamente in regola.

Immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza con l’elisoccorso al GOM di Reggio Calabria ma purtroppo non ce l’ha fatta: è in corso proprio in queste ore l’accertamento di morte cerebrale. Il 23enne era stato sottoposto nella serata di domenica ad un delicato intervento chirurgico che però purtroppo non è servito a salvargli la vita date le condizioni drammatiche dal primo momento.

