Reggio Calabria, centenario del “Da Vinci”. Falcomatà: “una scuola che fa parte della nostra storia”

“Cento anni da festeggiare e onorare al meglio per una scuola pienamente inserita nel tessuto cittadino, che fa parte della storia della nostra città e che ha dato tanto. Da questa da questa scuola sono venuti fuori molti professionisti e personaggi illustri che hanno tenuto alto il nome di Reggio Calabria contribuendo alla diffusione della cultura scientifica in Italia e nel mondo”. Così il sindaco metropolitano, Giuseppe Falcomatà, intervenendo all’avvio dei festeggiamenti per i 100 anni del Liceo scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria. “Ritentiamo che sia un bel momento di orgoglio – ha aggiunto il sindaco – di tradizione, di appartenenza. Questa scuola ci può insegnare tanto sul senso di appartenenza e orgoglio ad un istituto, che è quello che poi più in grande dovremmo anche fare nella nostra città, perché da questo dal senso di appartenenza a una comunità più o meno grande, si possono costruire percorsi di crescita sociale, culturale, economica. Quindi il Liceo Leonardo da Vinci rappresenta, anche sotto questo punto di vista, un esempio da seguire per la nostra città”.

La cerimonia, aperta dalla nuova dirigente scolastica Antonella Borrello, si è svolta all’ingresso della scuola, sulla via Aschenez, con una esibizione artistica, nel corso della quale è stato proiettato il logo dei 100 anni sulla facciata dell’istituto e realizzato dagli studenti insieme ai docenti. Per Palazzo Alvaro era presente alla cerimonia anche il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace. Per il Comune di Reggio Calabria hanno partecipato gli assessori Anna Briante, Domenico Battaglia e Carmelo Romeo.

