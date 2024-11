“100 anni …Luce”, al via le celebrazioni per il Centenario del “Da Vinci” di Reggio Calabria | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Al via questa sera le celebrazioni per il Centenario del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria. “L’iniziativa – spiega la Dirigente Scolastica prof.ssa Antonella Borrello – intende onorare la storia dell’istituto e il contributo che la scuola ha dato, nel corso degli anni, all’educazione, alla cultura e alla formazione di generazioni di studenti. E’ un momento di festa che vogliono onorare al meglio. Proprio oggi è il giorno in cui, nel 1924 con Regio Decreto n. 2063, fu istituto il Liceo“, rimarca Borrello.

“100 anni… Luce!”, il titolo della prima iniziativa durante la quale, alla presenza della comunità scolastica e dell’intera cittadinanza, sono state accese le luci sulla facciata principale, con il logo del Centenario, creato dagli stessi studenti. L’evento sarà arricchito dalla partecipazione degli allievi del laboratorio teatrale, curato dai docenti Carmelo Cutrupi e Mila Lucisano, e del laboratorio musicale (coro scolastico “BeFree” e band) a cura della professoressa Lisa Fiore.

