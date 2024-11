Reggina-Pompei, Trocini: “c’è amarezza”

StrettoWeb

“C’è amarezza. Fisicamente abbiamo pagato, non avevamo centrocampisti, ma non possiamo farci recuperare così. Fa davvero male prendere un gol così, anche perché la partita era nelle nostre mani. Palla sempre troppo indietro? Sì, questa cosa non mi è piaciuta e l’ho detto ai ragazzi”. L’allenatore della Reggina Bruno Trocini commenta così il pari – che sa di sconfitta per come maturato – contro il Pompei.

La situazione infortuni non è delle migliori: “forse recuperiamo solo Salandria. Barillà? Ha una frattura scomposta, ci vogliono 15-20 giorni minimo. Speriamo in Cham, la sua fisicità è importante e si fa sentire”.

