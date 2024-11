Pompei-Reggina, i campani: “giornata storica, andremo in uno stadio che ha visto i migliori al mondo”

StrettoWeb

“Domenica per noi sarà una giornata storica. Porteremo i nostri colori in uno stadio che ha visto giocare i migliori al mondo. Lo faremo con tutto l’orgoglio pompeiano di cui siamo capaci”. Una frase ad effetto per presentare il prossimo match, quello che vedrà la squadra campana di scena a Reggio Calabria. Così, sui social, il Pompei si prepara al match di domenica in casa della Reggina.

Anche per la compagine del Presidente Mango, come per quasi tutte le squadre del girone, giocare al Granillo provoca un certo effetto. Perché, tralasciando la storia recente, il Granillo è sempre il Granillo. Anche se la categoria è notevolmente diversa, non dimentichiamo che – a calcare l’erbetta di quel campo – vi sono stati fior di campioni: Totti, Ronaldo, Del Piero, Zidane, Baggio, Maldini, Shevchenko e tantissimi altri. Non per niente, i migliori al mondo.

