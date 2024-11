Paura ad Amsterdam: “l’Europa deve svegliarsi”. L’appello: “evitate di andare a Bologna”. Netanyahu: “pericolo per tutti”

StrettoWeb

C’è paura un po’ in tutta Europa dopo quanto accaduto ad Amsterdam, con la guerriglia contro i tifosi israeliani nella serata del match di Europa League tra Ajax e Maccabi Tel Aviv. Il Comando della Sicurezza Nazionale dello Stato d’Israele, in un messaggio al pubblico, avvisa la popolazione di evitare di andare alla partita del Maccabi Tel Aviv a Bologna di EuroLeague di Basket di questa sera.

Intanto il Premier israeliano Benjamin Netanyahu nella Situation Room del Ministero degli Esteri: “domani, 86 anni fa, c’è stata la Notte dei Cristalli, un attacco contro gli ebrei, qualunque essi siano, sul suolo europeo. Ora è tornato, ieri l’abbiamo visto per le strade di Amsterdam. Questo è quello che è successo. C’è solo una differenza – nel frattempo è stato creato lo Stato ebraico. Dobbiamo occuparcene. Questa cosa mette in pericolo innanzitutto noi e loro, anche gli Stati liberi e i Paesi Bassi. Non mette in pericolo solo noi, ma mette in pericolo anche loro. Ma prima dobbiamo considerare il nostro pericolo. Non possiamo accettare una cosa del genere”.

Il Ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar afferma invece: “il problema è che i politici (nel mondo) continuano a dire ‘non c’è posto per questo odio contro gli ebrei’. In pratica e tragicamente, appare luogo dopo luogo dopo luogo. Quando la gente gridava per le strade di Amsterdam, Parigi e Londra: ‘L’intifada è globale’, cosa pensavano che significasse? L’Europa deve svegliarsi! È stata conquistata, non lentamente ma sicuramente, dall’interno”.

Le parole del Sindaco olandese. E intanto Meta…

Il Sindaco di Amsterdam: i tassisti musulmani “hanno avuto un ruolo” nell’attacco di stanotte contro gli israeliani, hanno usato gruppi Telegram per “dare la caccia agli ebrei”. La società Meta (Facebook, Instagram e WhatsApp) ha trasferito i profili dei terroristi islamici che hanno partecipato agli eventi violenti di Amsterdam alla revisione dei team globali.

