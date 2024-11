Il Palermo Marina Yachting, gioiello sempre più prezioso in Sicilia: le ultime novità

StrettoWeb

“Il Palermo Marina Yachting è sempre più “accessoriato”. Fioriere, trentacinque sedute bianche e sessantacinque dissuasori/portabici, utili per delimitare le aree e per lasciare in sicurezza la propria bici mentre si passeggia o si sorseggia un caffè o si cena. Un invito da parte nostra a lasciare sotto casa le macchine per una città più green”. Così, in una nota, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, elencando le ultime novità del Palermo Marina Yachting, un gioiello sempre più prezioso del capoluogo isolano.

Lo spazio, che da circa un anno ha rivoluzionato l’area a mare di Palermo, si dota di accessori sempre nuovi, per fornire a cittadini e turisti tutto ciò che è necessario per una bella e tranquilla passeggiata, una cena. Tutto nell’ottica di un città più green. A corredo dell’articolo alcune immagini.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.