Messina, al via i lavori di riqualificazione della linea tranviaria | DETTAGLI

Inizia la fase uno dei lavori di riqualificazione della linea tranviaria, programmati da Atm S.p.A., in accordo con il Comune di Messina. verrà siglato l’atto di sottomissione con l’impresa Ingegneria Costruzioni Colombrita s.r.l., propedeutico alla consegna dei lavori relativi agli interventi di sostituzione delle sottostazioni elettriche. Una volta firmato l’atto, la ditta potrà procedere via via con la sostituzione delle cabine elettriche, che si trovano in prossimità del deposito tranviario, a piazza della Repubblica e all’Annunziata.

La soddisfazione di Basile e Mondello

“L’Amministrazione comunale crede molto nell’importanza del tram nell’ambito di un sistema di mobilità moderno e sostenibile e poter intervenire per migliorarne la funzionalità, dopo decenni di immobilismo, è motivo di grande soddisfazione”, afferma il sindaco Federico Basile. “Il tram è elemento essenziale ai fini del progetto di mobilità sostenibile che stiamo portando avanti dal 2018. Sono certo che, una volta conclusi, i lavori porteranno enormi benefici all’intera città in tema di viabilità”, aggiunge il vicesindaco Salvatore Mondello.

“Renderemo il servizio più efficiente”

“Questi primi interventi saranno invisibili e a impatto zero sulla città, ma allo stesso tempo fondamentali per mettere in moto l’iter che porterà alla completa riqualificazione della linea tranviaria, con migliorie che renderanno il servizio molto più efficiente”, spiega il presidente di Atm S.p.A Carla Grillo.

I dettagli

Grazie al finanziamento ministeriale di circa 30 milioni di euro, il progetto complessivo di restyling della linea tranviaria prevede sia interventi di riqualificazione idraulica e impiantistica sia interventi di riqualificazione architettonico-urbanistica, che riguarderanno nello specifico: il Capolinea Nord Annunziata; tutte le fermate; l’area adiacente alla fermata “Boccetta” (Largo Marinai Russi); piazza della Repubblica; e il tratto del viale San Martino compreso tra piazza Cairoli e viale Europa fino all’area adiacente alla fermata di Villa Dante.

“I lavori della tranvia serviranno ad eliminare molte delle criticità che la caratterizzano sin dalla sua realizzazione, ma contribuiranno anche a dare un volto nuovo a zone strategiche della città di Messina”, conclude la presidente Grillo.