Maltempo: allerta meteo a Messina, sospesa l’attività didattica all’Università

StrettoWeb

Nelle prossime ore la Sicilia sarà colpita da un forte maltempo e la Protezione Civile regionale ha diramato l’allerta rossa per rischio meteo-idrogeologico e idraulico sulla costa nordorientale. L’allerta è valida dal pomeriggio di oggi e per tutta la giornata di domani, martedì 12 novembre.

A causa dell’allerta meteo per le avverse condizioni atmosferiche previste per martedì 12 novembre e facendo seguito al provvedimento del sindaco del Comune di Messina, è stata disposta, ad esclusione delle sedute di laurea, la sospensione dell’attività didattica in tutte i Dipartimenti e le strutture dell’Ateneo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.