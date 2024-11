Lega, Filippo Mancuso nuovo responsabile in Calabria: la soddisfazione dei Consiglieri Metropolitani e Comunali

StrettoWeb

“Come Consiglieri Metropolitani e Comunali della Città di Reggio Calabria ci congratuliamo con il Presidente del Consiglio Regionale Filippo Mancuso per la nomina di Responsabile della Lega in Calabria. Siamo certi che farà un ottimo lavoro alla guida regionale del partito e che saprà cogliere e affrontare con spirito costruttivo le sfide che questo importante incarico comporta, rafforzando la Lega ed il territorio. La Calabria e l’Area metropolitana di Reggio oggi occupano un posto centrale nell’agenda del Governo, grazie ai numerosi investimenti nelle politiche di sviluppo e nelle infrastrutture fortemente voluti dal Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini e dal Governo Regionale, con il Presidente Occhiuto“. E’ quanto affermano in una nota i Consiglieri Metropolitani e Comunali Armando Neri, Antonino Minicuci ed i Consiglieri Comunali Giuseppe De Biasi, Mario Cardia ed Antonino Caridi.

“Continueremo, come squadra della Lega, a lavorare insieme a Filippo Mancuso per consolidare la presenza del partito sul territorio e per attrarre in Calabria e nell’Area Metropolitana di Reggio Calabria quegli investimenti essenziali che portano sviluppo e lavoro. Rivolgiamo, quindi, al Presidente del Consiglio Regionale e neo Responsabile Regionale della Lega Filippo Mancuso affettuosi auguri e ringraziamo il Commissario On.le Rossano Sasso per il prezioso lavoro svolto finora”, conclude la nota.

