Lega, ecco il nuovo responsabile in Calabria: premiato il presidente del consiglio regionale

Il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso è il nuovo responsabile della Lega in Calabria. Raccoglie il testimone di Rossano Sasso. “Buon lavoro a Filippo e grazie a Rossano per il lavoro di questi mesi”, afferma il leader Matteo Salvini. “Il nostro obiettivo – prosegue il leader della Lega – è crescere ancora di più in Calabria, forti anche dei successi della Lega al governo, per confermarci forza affidabile e sempre a contatto col territorio. I passi in avanti per un’opera storica come il Ponte sullo Stretto e gli investimenti sulla 106 dimostrano la nostra attenzione per la Calabria”.

Mancuso ringrazia Salvini

“Ringrazio Matteo Salvini per la fiducia che mi dimostra, affidandomi l’incarico di commissario della Lega in Calabria. E’ un compito impegnativo e al contempo sfidante che intendo svolgere nel migliore dei modi, per rafforzare il partito in coerenza con le linee politiche nazionali e con le prospettive di sviluppo, il potenziamento delle infrastrutture e le tante riforme attese da decenni che la Regione, grazie alla guida del presidente Occhiuto e della maggioranza di centrodestra, sta assicurando alla Calabria”, è quanto afferma Filippo Mancuso.

Le congratulazioni della Lega Calabria

La Lega Calabria esprime le “più sincere congratulazioni a Filippo Mancuso, Presidente del Consiglio regionale, per la nomina a nuovo Commissario della Lega in Calabria. Con la sua esperienza e il forte radicamento nel territorio, siamo certi che saprà guidare il nostro movimento verso nuovi obiettivi, sempre al servizio dei cittadini calabresi e delle loro necessità. Auguriamo a Filippo Mancuso un percorso ricco di successi in questa nuova responsabilità, certi che saprà rappresentare la Lega con dedizione e competenza per il bene della nostra regione”.

La soddisfazione di Capponi

Caterina Capponi, Assessore regionale alle Politiche Sociali e alla Cultura, esprime le sue “congratulazioni a Filippo Mancuso per la nomina a nuovo Commissario della Lega in Calabria. Con la sua competenza e profonda conoscenza della regione, Filippo Mancuso saprà dare un contributo significativo alla crescita e al rafforzamento della Lega sul territorio”. L’Assessore Capponi augura a Filippo Mancuso “un percorso di grandi successi in questa nuova sfida, confidando che il suo impegno porterà benefici concreti per la Calabria e per tutti i cittadini“.

Nomina Mancuso, Marcianò: “riconoscimento per il suo impegno”

“Grande soddisfazione per la nomina di Filippo Mancuso a Coordinatore regionale della Lega. Un meritato riconoscimento per le sue qualità, per il suo impegno, per la sua coerenza. Certamente, le sfide politiche che ci attendono saranno impegnative ma, sono certo che con la sua sapiente guida, il nostro movimento potrà traguardare straordinari risultati. Mancuso ha già dimostrato nella guida del Consiglio regionale le sue doti di equilibrio e di capacità di sintesi pur tra diverse sensibilità. Gli sarò accanto con tutta la mia passione affinché assieme a lui, la Lega possa fornire le giuste risposte ai cittadini”. Lo afferma Michele Marcianò, componente del comitato provinciale della Lega.

La Lega Calabria saluta Rossano Sasso

La Lega Calabria si congratula “con Filippo Mancuso, Presidente del Consiglio regionale, per la nomina a nuovo Responsabile della Lega in Calabria. Siamo certi che la sua esperienza istituzionale e la profonda conoscenza delle dinamiche regionali saranno fondamentali per proseguire il percorso di rafforzamento del partito nella nostra regione, sempre con l’obiettivo di rispondere alle esigenze del territorio e dei cittadini”.

La Lega Calabria esprime inoltre “un sentito ringraziamento all’on. Rossano Sasso per l’impegno e la dedizione dimostrati durante il suo mandato come Commissario della Lega in Calabria. Il lavoro svolto in questi mesi ha permesso al nostro movimento di consolidarsi ulteriormente sul territorio, ponendo le basi per una continua crescita e presenza accanto ai cittadini calabresi. La Lega continuerà a lavorare con determinazione per la realizzazione di opere fondamentali per lo sviluppo della Calabria, come il Ponte sullo Stretto e la valorizzazione delle infrastrutture, con particolare attenzione agli investimenti sulla Statale 106, in linea con l’impegno e la visione di Matteo Salvini”.

La soddisfazione di Gelardi

“A nome di tutto il Gruppo consiliare della Lega Salvini Calabria, desidero esprimere le più sentite congratulazioni e felicitazioni a Filippo Mancuso, Presidente del Consiglio Regionale, per la sua nomina a Commissario regionale della Lega. Si tratta di un riconoscimento importante per il suo impegno e per la fiducia riposta in lui da parte del Partito. Sono certo che saprà svolgere questo incarico con l’autorevolezza e la competenza che lo contraddistinguono“, ha dichiarato Giuseppe Gelardi, Capogruppo della Lega Salvini Calabria.

Gelardi ha inoltre rivolto un ringraziamento a Rossano Sasso, Commissario uscente, per il lavoro svolto fino ad oggi con dedizione e spirito di servizio, e ha espresso gratitudine al Segretario federale Matteo Salvini per la guida e il sostegno che continua ad assicurare al partito in Calabria. “Sotto la leadership del nostro Segretario, la Lega ha saputo consolidare la sua presenza e il suo impegno per i cittadini calabresi, un impegno che siamo determinati a portare avanti con energia e unità”, ha aggiunto Gelardi.

