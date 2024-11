StrettoWeb

“Su Medicina c’è un’attività istituzionale in Corso. Credo che Reggio non possa non avere una Facoltà di Medicina. Reggio si candida ad essere una città universitaria. La candidiamo a mondiale su tanti settori, ma deve diventare più di quanto è. Non escludo che qualche sorpresa, delle novità, ci possano essere“.

Così l’Onorevole Francesco Cannizzaro nel corso della conferenza stampa a Palazzo Zani sul primo anno di SNA in Calabria.

