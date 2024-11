“Porteremo la Pubblica Amministrazione italiana a Reggio”: ottime notizie e grandi annunci dopo il primo anno di SNA in Calabria

StrettoWeb

Un anno di Scuola Nazionale dell’Amministrazione in Calabria. Primo bilancio, buone notizie, ottimi risultati e annunci. E’ quanto emerge dalla conferenza stampa di questo pomeriggio a Reggio, a Palazzo Zani, dove il Vice Presidente SNA, l’Onorevole Cannizzaro e il Rettore Zimbalatti hanno illustrato le linee guida, enfatizzato i risultati raggiunti e parlato di novità. Da questo confronto emergono diversi spunti: il primo anno di SNA in Calabria si è chiuso positivamente; il polo di Reggio ha fatto registrare ottimi numeri, facendo partire i primi corsi; l’obiettivo è portare la Pubblica Amministrazione in città e a tal proposito si stanno intensificando convenzioni con strutture ricettive.

Il bilancio del Vice Presidente SNA Morzenti Pellegrini

Tutto questo è stato discusso in conferenza stampa. Il primo a prendere la parola è stato Remo Morzenti Pellegrini, Vice Presidente della SNA. Dopo i ringraziamenti di rito, e dopo aver spiegato i motivi della conferenza odierna, è entrato più nel dettaglio: “abbiamo organizzato i primi corsi in questi mesi e oggi abbiamo celebrato un momento di formazione all’Università, aperto dagli stessi corsisti, sul futuro del Diritto Amministrativo. Su ogni polo c’è una curvatura sul tema dei Diritti e delle Migrazioni. L’obiettivo è lanciare la programmazione per il 2025″.

“La scommessa, invece, è portare qui a Reggio la Pubblica Amministrazione italiana a interrogarsi su questo tema. Il Dipartimento delle Politiche Pubbliche, quello Giuridico-Economico e quello finanziario si occuperanno di questa programmazione nelle settimane a venire. Quella che l’anno scorso era stata definita un’avventura è oggi una scommessa vinta, non solo per i corsi partiti ma anche per le attività programmate, come portare in città la Pubblica Amministrazione. Questo significa portare persone, creare le condizioni affinché diversi componenti della PA Nazionale possano stare in città”.

Zimbalatti: “come Università Mediterranea ci impegneremo a supportare la SNA”

La palla è passata poi al Rettore dell’Università Zimbalatti: “l’anno scorso, di questi tempi, coltivavamo questo sogno. Ricordo ancora i sopralluoghi con Cannizzaro e Princi alla ricerca degli spazi più idonei. Sentire dal Vice Presidente SNA Morzenti Pellegrini che il nostro polo sta andando bene è importante. Come Università ci impegniamo al massimo. Le curvature di cui parlava il Vice Presidente trovano nel nostro Ateneo spazi e supporto”.

La soddisfazione di Cannizzaro

Ultimo a parlare l’Onorevole Cannizzaro: “so che sei stato apprezzato sulla Lectio Magistralis, alcuni amici ne sono usciti entusiasti”, ha esordito l’Onorevole rivolgendosi al Vice Presidente. “Tra poco più di 15 giorni festeggeremo un anno dal primo polo SNA in Calabria. Il 15 dicembre di un anno fa abbiamo scoperto la targa con Giusi Princi e il Ministro Zangrillo. E’ stato un lavoro importante con l’Università Mediterranea e per questo ci sentiamo orgogliosi del nostro Ateneo. Il messaggio che si lancia è che non è necessario andare fuori a studiare, quando è possibile farlo con questa Università”.

“Pochi minuti fa ho sentito il Ministro Zangrillo e si è detto soddisfatto. Questo è tra i primi poli italiani per iscritti e risultati, diventa sempre più attrattivo e per noi è fondamentale. Dopo un anno, quindi, ci si ritrova qui a rilanciare il polo. La SNA considera il polo di Reggio Calabria attrattivo e attrattore, un punto di riferimento nazionale, ma si devono creare le condizioni. Ecco, a tal proposito la SNA non perde tempo: ha pubblicato un bando per una convenzione con strutture ricettive, hotel e ristoranti per accogliere i corsisti che verranno qui”, ha concluso.

Il Ministro Zangrillo: “Polo SNA in Calabria un modello di successo”

“Quello del Polo formativo SNA della Calabria è il successo di un modello che stiamo adottando anche nelle altre regioni italiane: aggiorniamo le competenze dei nostri dipendenti pubblici, fornendo strumenti adeguati ad affrontare le sfide che abbiamo di fronte, e valorizziamo le eccellenze dei nostri territori grazie alla stretta collaborazione con le amministrazioni, le università e gli istituti di formazione”. Lo afferma in una nota il ministro per la Pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo, in occasione del primo anno di attività del Polo SNA di Reggio Calabria.

Istituito a Palazzo Zani con decreto del Ministro Zangrillo, e reso operativo dal protocollo d’intesa sottoscritto un anno fa da Dipartimento della funzione pubblica, Sna, Regione Calabria e Università Mediterranea di Reggio Calabria, il Polo è stato fortemente voluto dal governatore Roberto Occhiuto, dall’europarlamentare Giusi Princi, presidente del Comitato di Coordinamento territoriale della SNA, e dal vicecapogruppo alla Camera di Forza Italia, Francesco Cannizzaro.

“Ringrazio i firmatari del protocollo per questo anno di attività proficuo e virtuoso – aggiunge il Ministro Zangrillo –. La formazione non è un costo, ma un investimento sul fattore umano per garantire un processo di aggiornamento continuo, capace di mettere le nostre persone, e le organizzazioni di cui fanno parte, nelle condizioni di affrontare al meglio le complesse sfide dell’innovazione, al fine di offrire servizi sempre in linea con le aspettative dei nostri utenti, cittadini e imprese. Il Polo formativo della Calabria risponde in modo esemplare a questa missione, rendendo la PA calabrese più moderna ed efficiente. Un contributo significativo allo sviluppo dei nostri territori e dell’intero Paese”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.