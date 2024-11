Cosenza, colpaccio dopo un finale folle: rimontato dal Brescia, poi trova il 2-3 al 95′!

StrettoWeb

Dalle stelle alle stalle e poi ritorno in paradiso. Avanti di due reti all’intervallo, il sogno di un grande colpaccio e di un bel balzo in classifica, la doccia fredda al 90′ e poi il nuovo clamoroso vantaggio. Il Cosenza, dopo un finale ai limiti del folle, trova il colpaccio a Brescia vincendo per 2-3. E’ il secondo successo di fila in trasferta. Senza penalizzazione la squadra di Cosenza sarebbe quarta, in ogni caso questo risultato permette ai calabresi di togliersi dalle secche della graduatoria.

La partita

La partenza è nervosa, per i padroni di casa, con ben tre gialli in mezz’ora e – dopo una prima fase “soft” del match – anche la prima chance del match con Olzer. Il gol che sblocca la sfida, però, è del Cosenza, con Zilli che conclude in rete un traversone di Florenzi. E’ 0-1, che diventa 0-2 a ridosso dell’intervallo, grazie a un rigore: Verreth atterra Ricciardi, l’arbitro indica il penalty e Mazzocchi non sbaglia.

Nella ripresa ancora fasi spezzettate e nervose, con molti gialli e poche emozioni. Il Brescia non riesce a sfondare, il Cosenza tiene molto bene e rischia poco. Le sostituzioni provano a ravvivare il match e al 77′ arriva il gol dei locali, che accorciano le distanze con Bjarnason, un subentrato appunto. Quest’ultimo premia il servizio di Cistana per superare Venturi e poi Micai con un pallonetto. Bel gol e gara riaperta, con finale acceso. Infatti nell’ultimo quarto d’ora il Brescia prova l’assalto, con parata di Micai su Borrelli, a un passo dal 2-2. Il portiere, però, non può nulla su Bianchi, che al 90′ fa centro e trova il gol del definitivo pari. Finita? Macché! Al 95′, clamorosamente e incredibilmente, il Cosenza torna di nuovo avanti: campanile in area, la difesa respinge, la palla arriva a Charlys che al volo mette dentro per il 2-3 finale.

