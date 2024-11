Coppa Italia Serie D, Gelbison-Reggina: i convocati amaranto, Trocini lascia a casa molti titolari

StrettoWeb

Reggina domani in campo in casa della Gelbison, a Vallo della Lucania, per i Sedicesimi di finale di Coppa Italia Serie D. Per la sfida, mister Trocini ha convocato 20 calciatori, lasciando fuori diversi titolari. In quattro non ci sono per infortunio (il bollettino medico di Cham, Salandria, Porcino e Barillà), altri invece devono recuperare le grandi fatiche di Vibo.

Questa la lista dei convocati:

Portieri : Katsaros, Martinez.

: Katsaros, Martinez. Difensori : Aluisi, Bonacchi, Giuliodori, Ingegneri, Longo, Malara R., Misefari.

: Aluisi, Bonacchi, Giuliodori, Ingegneri, Longo, Malara R., Misefari. Centrocampisti : Caruso, Chirico, Forciniti, Malara M. Ndoye, Veron.

: Caruso, Chirico, Forciniti, Malara M. Ndoye, Veron. Attaccanti: Curiale, Provazza, Renelus, Rosseti, Sturniolo.

I numeri di maglia che indosseranno i calciatori alla prima convocazione: Chirico 73, Malara M. 26, Misefari 15, Sturniolo 16, Veron 14.

