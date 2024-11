Reggina, le ultime sugli infortuni di Cham, Porcino, Salandria e Barillà: centrocampo decimato

StrettoWeb

La pesante vittoria di Vibo è costata cara, alla Reggina, in termini di infortuni. Porcino e Salandria sono stati costretti a lasciare il campo nel primo tempo, Cham nella ripresa, mentre Barillà ha chiuso il match malconcio. Mister Trocini per Porcino e Cham, nel post gara, aveva prospettato infortuni gravi e tempi lunghi.

Ora il club in un comunicato ufficiale rende noti gli esiti degli esami. “AS Reggina 1914 comunica che nella mattinata odierna i calciatori Eliman Cham, Antonio Porcino, Francesco Salandria e Antonino Barillà sono stati sottoposti ad esami diagnostici del caso per valutare l’entità dei rispettivi problemi occorsi durante la gara con la Vibonese”:

Eliman Cham: distrazione muscolare polpaccio destro.

Antonio Porcino: distrazione muscolare bicipite femorale destro.

Francesco Salandria: contusione alla caviglia destra.

Antonino Barillà: frattura del radio polso sinistro.

La società precisa che i tempi di recupero sono da valutare. Di sicuro non è una bella notizia per Trocini, che nelle prossime settimane dovrà fare a meno di mezzo centrocampo, quello titolare delle ultime partite, e a uno dei migliori giovani finora, Cham. Tra rescissioni e infortuni, rischiano di essere poche le pedine da pescare in panchina. Sarà rispolverato Laaribi, già dentro domenica, così come Urso, ma bisogna capire cosa ne sarà di Ba e Dall’Oglio, su cui il mister è stato abbastanza chiaro domenica. La mancata convocazione è una scelta tecnica.

