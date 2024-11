Catania-Messina, Ross Pelligra in città: assisterà al derby

StrettoWeb

“Il Presidente Pelligra assisterà alla gara Catania-Messina. Oggi, al termine della rifinitura, un breve incontro con i rossazzurri in vista del match in programma domani alle 19.30 al “Massimino”. Così in una nota il Catania informa della presenza del patron Pelligra in città, venuto dall’Australia per assistere all’importante derby di domani.

Obiettivo degli etnei è tornare alla vittoria dopo il solo punto conquistato nelle ultime due. Risultato alla portata considerando la situazione del Messina, che ha perso le ultime due subendo ben 9 reti.

