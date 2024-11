Catania-Messina, un derby dagli umori (quasi) opposti: tutti i precedenti, il segno “2” manca da una vita

StrettoWeb

Umori opposti, ad oggi, forse è troppo. Però sicuramente sono diversi e ancora più “ampi” rispetto all’anno scorso, anche per questioni di classifica. Catania-Messina nella stagione passata era uno scontro salvezza, oggi poteva anche essere – era così fino a qualche settimana fa – quasi un testa-coda. Ma gli etnei hanno rallentato, mentre i peloritani sono sprofondati con due sconfitte di fila horror. Così si preparano al derby che si giocherà domenica alle ore 19.30.

Nel turno infrasettimanale la squadra di Toscano ha sprecato la chance di risucchiare due punti alla capolista, facendosi raggiungere dalla Turris dopo il vantaggio di Inglese. Solo un 1-1, dopo la sconfitta interna contro il Latina. Il Messina, invece, ha perso malamente in casa contro la Cavese dopo l’umiliazione di Avellino (stop per 6-0). Al momento, alla squadra di Modica, la retrocessione non gliela toglie nessuno, anche se siamo solo a un terzo di campionato.

E’ però sul fronte societario che le cose cambiano: nonostante qualche problema ad agosto, sull’Etna c’è entusiasmo, una società importante, il miglior allenatore della Serie C e un’ottima squadra. Dall’altra parte, invece, ciò che raccontiamo da tempo: società allo sbando, tra gaffe e figuracce; e anche la squadra ha cominciato ad accusare il colpo.

Catania-Messina, i precedenti

Tornando al match di domenica, ecco tutti i precedenti. Il bilancio è a favore del Catania abbastanza nettamente. Primo confronto assoluto nel 1929-1930. Da segnalare il 9-0 del 1942-1943. L’ultimo successo del Messina è del ’60-’61, ma era Coppa Italia. In campionato addirittura il ’53-’54. Di seguito tutti i precedenti.

1929/30: Catania-Peloro Messina 5-1 (Seconda Divisione)

1930/31: Catania-Messina 2-1 (Prima Divisione)

1931/32: Catania-Peloro Messina 2-0 (Prima Divisione)

1931/32: Catania-Messina 4-1 (Prima Divisione)

1932/33: Catania-Peloro Messina 8-0 (Prima Divisione)

1933/34: Catania-Peloro Messina 4-0 (Prima Divisione)

1934/35: Catania-Messina 3-2 (Serie B)

1935/36: Catania-Messina 1-0 (Serie B)

1936/37: Catania-Messina 2-1 (Serie B)

1936/37: Catania-Messina 2-1 (spareggi salvezza Serie B)

1938/39: Catania-Messina 1-1 (Serie C)

1942/43: Catania-Passamonte Messina 9-0 (Serie C)

1946/47: Catania-Messina 1-1 (Serie C Sud)

1946/47: Catania-Giostra 2-0* (Coppa L.I.S.; a tavolino per forfait)

1946/47: Catania-Giostra Messina 0-1 (Serie C Sud)

1947/48: Catania-Messina 1-1 (Serie C)

1947/48: Catania-Arsenale Messina 2-1 (Serie C)

1948/49: Catania-Messina 0-0 (Serie C)

1948/49: Catania-Arsenale Messina 2-0 (Serie C)

1950/51: Catania-Messina 1-2 (Serie B)

1951/52: Catania-Messina 0-1 (Serie B)

1952/53: Catania-Messina 2-1 (Serie B)

1953/54: Catania-Messina 1-3 (Serie B)

1955/56: Catania-Messina 2-0 (Serie B)

1956/57: Catania-Messina 1-0 (Serie B)

1957/58: Catania-Messina 1-0 (Serie B)

1958/59: Catania-Messina 2-1 (Serie B)

1959/60: Catania-Messina 2-0 (Serie B)

1960/61: Catania-Messina 1-2 (Coppa Italia)

1961/62: Catania-Messina 1-0 (Coppa Italia)

1963/64: Catania-Messina 2-0 (Serie A)

1964/65: Catania-Messina 4-2 (Serie A)

1966/67: Catania-Messina 1-1 (Serie B)

1967/68: Catania-Messina 0-0 (Serie B)

1974/75: Catania-Messina 2-0 (Serie C)

1974/75: Catania-Messina 3-0 (Coppa Italia Serie C)

1977/78: Catania-Messina 0-0 (Coppa Italia Serie C)

1979/80: Catania-Messina 2-0 (Coppa Italia Serie C)

1986/87: Catania-Messina 1-0 (Serie B)

1992/93: Catania-Messina 2-0 (Serie C1)

1992/93: Catania-Messina 2-1 (Coppa Italia Serie C)

1994/95: Catania-Messina 2-1 (CND)

1998/99: Catania-Messina 0-0 (Coppa Italia Serie C)

1998/99: Catania-Messina 1-0 (C2)

2000/01: Catania-Messina 4-0 (Serie C1)

2000/01: Catania-Messina 1-1 (play off C1)

2002/03: Catania-Messina 1-1 (Serie B)

2003/04: Catania-Messina 1-0 (Serie B)

2006/07: Catania-Messina 2-2 (Serie A)

2015/16: Catania-Messina 2-1 (Lega Pro)

2016/17: Catania-Messina 3-1 (Lega Pro)

2023/24: Catania-Messina 2-1 (Coppa Italia Serie C)

2023/24: Catania-Messina 1-0 (Serie C)

