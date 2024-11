Calabria, slitta la nascita della Società digitale e dell’Agenzia sull’energia

StrettoWeb

Sono state rinviate le prime due proposte di legge all’ordine del giorno dell’odierno Consiglio regionale della Calabria che si è svolto a Palazzo Campanella: la nascita della nuova società in house della Regione, la “ReDigt Spa” e la nascita dell’Agenzia regionale per l’energia della Calabria. Per l’approvazione dei due testi infatti, trattandosi dell’istituzione di nuovi enti regionali, era necessaria la maggioranza qualificata e questa non c’era.

Ad inizio seduta, Mimmo Bevaqua, a nome dell’intero gruppo del Partito Democratico, ha chiesto al presidente dell’Assemblea Mancuso di osservare un minuto di silenzio per ricordare Pino Iacino, recentemente scomparso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.