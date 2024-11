Calabria, il gruppo del Pd ricorda Pino Iacino

StrettoWeb

Il presidente del gruppo del Pd in Consiglio regionale Mimmo Bevaqua, a nome dell’intero gruppo dem, ha chiesto al presidente dell’Assemblea Mancuso di osservare un minuto di silenzio per ricordare Pino Iacino, recentemente scomparso.

“La Calabria perde una grande personalità e un grande uomo politico – ha detto Bevacqua in Aula – che ha dedicato tutta la sua vita dedicata all’impegno in favore della sua Comunità. Stimato ingegnere, ha formato diverse generazioni di professionisti e si è impegnato in prima persona per la cura del territorio, come dimostrato dalla sua gestione da sindaco di Cosenza. Eletto consigliere regionale, ha ricoperto anche il ruolo di assessore regionale al Bilancio e alla programmazione, proseguendo nel suo impegno in favore del progresso sociale e dello sviluppo della Calabria”.

