Akragas, la prima mossa dei nuovi soci: esonerato Bonfatto, arriva l’esperto Favarin

Esonerato, richiamato, di nuovo esonerato, ma questa volta per altri motivi. Ennesimo scossone in panchina in casa Akragas. La prima mossa dei nuovi soci (Deni ha ceduto il 50% delle quote) si ripercuote nel nuovo addio con Lillo Bonfatto. “La Società dell’Akaragas comunica di aver sollevato Lillo Bonfatto dall’incarico di allenatore della Prima squadra. Al mister vanno i ringraziamenti per la dedizione, la professionalità dimostrata e per il lavoro fin qui svolto. Il club biancoazzurro gli augura il meglio per il prosieguo della propria carriera, precisando che tale esonero è avvenuto su indicazione dei nuovi soci“, si legge.

Il nuovo allenatore è Giancarlo Favarin, “originario di Marina di Pisa, che dovrebbe firmare ufficialmente nei prossimi giorni. È un allenatore di grande esperienza, competente e dal grande carisma, che può vantare oltre 700 panchine tra Serie D e C. Lo scorso anno ha allenato il Livorno in Serie D. Nella sua lunga carriera ha vinto sei campionati tra i professionisti con squadre del calibro di Lucchese, Aglianese, Andria, Castelnuovo e Venezia. Alla guida della Lucchese, nella stagione 2009/2010, ottiene la promozione in C1 e vince anche la Supercoppa Lega di Serie C, vedendosi così assegnare la “panchina d’oro di serie C”, si conclude la nota.

