Sterzata societaria per l’Akragas. Il proprietario Giuseppe Deni, che dovrebbe rimanere in società, ha ceduto il 50% delle quote ad un imprenditore siciliano che in Veneto gestisce un importante azienda. L’accordo sarà formalizzato molto probabilmente nelle prossime ore.

A questo punto è fallito l’ingresso nella società della cordata guidata da Salvatore La Porta e Angelo Ciccotto.

