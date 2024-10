Sanità, Giannetta: “Calabria fa balzo in avanti”

StrettoWeb

“Per la prima volta la Calabria che per anni è stata maglia nera dei Lea non lo è più, e ha fatto un notevole il balzo in avanti con reparti e con situazioni di buona sanità. Merito del commissario Occhiuto’. Le parole sono quelle del direttore generale Agenas, Domenico Mantoan”, è quanto afferma il consigliere regionale Domenico Giannetta.

“C’è ancora moltissimo da fare, del resto il governo regionale sta scalando una montagna complessa e insidiosa, ma il cambio di passo c’è e si vede. C’è chi lavora per migliorare la Calabria e chi quotidianamente infanga la propria Regione. Oggi sarà una giornata nera per la consigliera Amalia Bruni”, conclude Giannetta.

