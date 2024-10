Sanità, report Agenas: “Calabria fa enorme balzo in avanti, migliora anche la Sicilia”

StrettoWeb

“Il sistema del Pne è unico al mondo e produce dei dati non contestabili, andiamo a vedere il comportamento dei professionisti e mettendo insieme i dati riusciamo a definire il comportamento delle singole aziende. Nel 2023 il sistema è ripartito dopo l’emergenza. Ci sono eccellenze al Nord, ma iniziano ad esserci anche al Sud e il divario si sta riducendo. Per la prima volta la Calabria che per anni è sta maglia nera dei Lea non lo è più”, e ha fatto un “notevole il balzo in avanti con reparti con situazioni di buona sanità. Merito del commissario Occhiuto. Anche la Sicilia ha fatto un buon balzo in avanti, vuol dire che è stato fatto un buon lavoro”. Lo ha spiegato il Domenico Mantoan, direttore generale Agenas, parlando con i giornalisti a margine a Roma alla presentazione del Programma nazionale esiti (Pne) 2024-Report su dati 2023 di Agenas.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.