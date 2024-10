Sanità in Calabria, Princi sul Report di Agenas: “svolta importante grazie al buon governo di Occhiuto”

StrettoWeb

“La Calabria compie un balzo in avanti nella sanità, recuperando posizioni per quanto riguarda i Livelli essenziali di assistenza. Lo rileva il Programma nazionale esiti (Pne) di Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, in un report oggettivo che produce dati non contestabili. È un risultato straordinario, la dimostrazione concreta del buon governo del Presidente Occhiuto”. Lo afferma in una nota Giusi Princi, eurodeputata FI – PPE, commentando il Programma nazionale esiti (Pne) 2024 di Agenas, presentato oggi.

“Lo stesso direttore generale di Agenas, Domenico Mantoan, ha riconosciuto il merito del commissario, il presidente Occhiuto, che con abnegazione – sottolinea l’eurodeputata calabrese – sta portando avanti un lavoro tutt’altro che facile, dimostrando autorevolezza e capacità amministrative. Questo significativo miglioramento della Calabria, certificato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, rappresenta un’importante svolta rispetto al passato ed è frutto dell’impegno, della tenacia e della determinazione del presidente Occhiuto che, grazie anche all’autorevolezza di cui gode nel governo nazionale, è riuscito a vincere sfide in cui nessuno credeva, come quella dei medici cubani, dotando le nostre strutture di professionisti eccellenti. Finalmente – afferma l’eurodeputato – la Calabria fa parlare di sé anche per le buone pratiche e i risultati raggiunti. Da parte mia – aggiunge Princi – continuerò, con determinazione, a sostenere e a portare le istanze della mia terra in Europa, collaborando con il presidente Occhiuto per la crescita e lo sviluppo del territorio”.

