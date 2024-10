Regionali Umbria, il sondaggio Swg: Centro/Sinistra avanti, Proietti supera la leghista Tesei. Tutti i DATI

StrettoWeb

Sorpresa nell’ultimo sondaggio sulle elezioni regionali in Umbria realizzato da Swg per conto di Avs: Stefania Proietti del centrosinistra sarebbe tra il 47% e il 51% dei consensi, Donatella Tesei del centrodestra tra il 45,5% e il 49,5%. Insomma, il sindaco di Assisi sarebbe avanti dell’1,5%. “Una quota cospicua del bagaglio di voti di Proietti – spiega Swg – non è ancora del tutto consolidato (voto probabile) e quindi va fidelizzato. Il potenziale di consenso aggiuntivo è formato soprattutto da elettori moderati di centrodestra delusi dalla Tesei“.

Partiti

Quanto ai partiti la situazione in Umbria, sondata da SWG, vede il Pd al 29,5%, Avs al 6,5% e il Movimento 5 Stelle al 4%. Le altre liste di centrosinistra tra l’1,5% e il 3%. Nel centrodestra FdI sarebbe al 24,5%, Tesei presidente al 6% come la Lega e FI all’8%. Poi Bandecchi con l’1,5% e Noi Moderati all’1%.

