Regionali Liguria, Pd contro Bucci: “programma degno di Cetto La Qualunque”

“Una lista della spesa degna di Cetto La Qualunque. Così si può sintetizzare il programma di Bucci: un lungo elenco con quanto andava fatto dal centrodestra in questi nove anni e non è mai stato realizzato a partire dalla sanità, dove per ridurre le liste d’attesa Bucci pensa di raddoppiare il ticket a chi diserta le visite”. E’ quanto ha affermato Davide Natale, segretario del Partito Democratico in Liguria commentando il programma del candidato del centrodestra Marco Bucci.

“Un ‘idea bislacca – prosegue Natale – che ancora una volta sbaglia obiettivo: non sono i cittadini la causa delle attese, ma la gestione fallimentare di Toti-Gratarola. A questo punto mi domando, ma se una persona non riesce a prenotare una visita in tempi congrui, cosa fa Bucci, pagherà il privato al posto del cittadino? Perché se il parametro per governare è questo allora questo sarebbe il giusto contrappeso. Non è così che si governano le liste d’attesa e la sanità, visto che le attese non sono di giorni ma superano le settimane se non i mesi e una persona può dimenticarsi della prenotazione”.

