Regionali Liguria, l’appello di Andrea Orlando: “andate a votare”

Due appelli social contro l’astensionismo per Andrea Orlando, in vista delle ultime ore di voto in Liguria. Il candidato governatore del centrosinistra sottolinea che “la democrazia è partecipazione. Andiamo a votare tutte e tutti”. Già di prima mattina aveva ricordato che i seggi sono aperti anche oggi fino alle 15 e che chi avesse perso o esaurito la tessera elettorale può rinnovarla last minute negli uffici comunali.

“Per il presente e il futuro della Liguria, votate”, rimarca ancora l’ex ministro del Partito Democratico.