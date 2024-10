Messina, Fratelli d’Italia sulla 7ª circoscrizione: “immobilismo politico dell’Amministrazione”

StrettoWeb

“Apprendiamo con stupore e facciamo i complimenti e gli auguri ai colleghi Margherita Milazzo, Antonella Feminó e Francesco Cipolla che evidentemente nel silenzio dell’aula sono diventati oggi Assessori visto che hanno replicato loro in luogo del Sindaco o dell’Assessore al decentramento ai nostri contenuti espressi dal nostro gruppo consiliare nella conferenza stampa convocata per l’istituzione della 7^ Circoscrizione”. E’ quanto affermano in una nota i consiglieri comunali di FdI Libero Gioveni, Pasquale Currò e Dario Carbone. “Ma poi, ammesso che volessimo dare loro importanza, non comprendiamo cosa ci sia da replicare visto che appare evidente che la pensiamo alla stessa maniera sul tema e, soprattutto, non comprendiamo il loro riferimento alla famosa delibera di indirizzo della Giunta che è stata proprio l’oggetto principale della nostra conferenza! Cosa hanno detto di diverso se non confermare che l’iter è in corso? È ovvio che l’iter è in corso, perché è stato avviato proprio con quella delibera di Giunta del lontano 16 luglio 2022. Appunto, “lontano”, ed è stato proprio questo, alla luce dell’immobilismo politico dell’Amministrazione, il motivo della nostra iniziativa”, rimarca la nota.

“Piuttosto ci sarebbe da chiedersi perché proprio loro – Consiglieri profondamente radicati nei territori della futura (si spera) 7^ Municipalità – da 2 anni a questa parte non abbiano MAI proferito parola sul tema! Dimostrazione di tale circostanza è data proprio dal fatto che un movimento civico di quelle zone si è rivolto proprio a noi che, singolarmente, non siamo notoriamente radicati né a Castanea né tanto meno a Salice, giusto per portare degli esempi concreti. Quindi, cari colleghi, state tranquilli ed anzi, visto che fate parte della maggioranza, “pedalate” e fate in modo di fare arrivare in Aula rapidamente una delibera che, viva Dio, voteremmo a favore in maniera unanime“, conclude la nota.

