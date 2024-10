Messina, Fratelli d’Italia chiede l’istituzione della 7ª circoscrizione. La replica di Feminò, Milazzo e Cipolla

StrettoWeb

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Libero Gioveni, Dario Carbone e Pasquale Currò e della 6^ Circoscrizione Giovanni Francesco Russo hanno tenuto stamani una conferenza stampa “per sollecitare l’Amministrazione a presentare al Consiglio Comunale la delibera che istituisce la 7^ Circoscrizione. E’ stato invitato a partecipare anche il Presidente del Movimento civico “Casali di Tramontana” Giandomenico Arena che, avendo fatto parte del Comitato “Montemare”, nato per istituire il nuovo Comune (venuto meno poi in seguito al responso del referendum), chiede anch’egli, a nome del Movimento civico, la nascita della 7^ Circoscrizione”.

“L’odierna conferenza stampa nasce dal fatto che a inizio mandato la Giunta Basile aveva manifestato con un atto amministrativo concreto la volontà politica di istituire la 7^ Circoscrizione, avendo approvato in Giunta la delibera di indirizzo n. 162 del 15/07/2022, con la quale si dava mandato al Dirigente del Dipartimento Affari Generali di predisporre la proposta di deliberazione di competenza del Consiglio Comunale, il quale poi la dovrebbe approvare, affinché sia efficace ed esecutiva, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

A tal riguardo, qualora dovesse giungere in Aula l’atto, auspichiamo un’ampia convergenza per l’approvazione da parte di tutti i gruppi consiliari. A questa delibera di Giunta, inoltre, si aggiunge anche uno specifico atto di indirizzo (la delibera n. 374 del 19/07/2021) che il vecchio Consiglio Comunale approvò in questa direzione, per cui crediamo fermamente che la volontà politica di costituire la 7^ Circoscrizione suddividendo l’attuale 6^ Circoscrizione, facendo evidentemente rimanere inalterati i confini delle altre 5 Circoscrizioni, sia parecchio condivisa”, rimarcano.

“La necessità di suddividere l’attuale 6^ Circoscrizione creando la 7^, è riconducibile, oltre alla vastità territoriale che inevitabilmente richiede più attenzione in termini di manutenzione e messa in sicurezza del territorio, anche e soprattutto all’evidente eterogeneità identitaria, culturale, delle tradizioni e spesso anche dei servizi fra i territori e le comunità che formano la 6^ Circoscrizione. Per questo riteniamo urgente concentrare maggiormente, al pari dei territori che continuerebbero a fare parte della 6^ Circoscrizione, l’attenzione sulle comunità collinari e rivierasche (Castanea, le quattro masse, Gesso, Salice, Orto Liuzzo, Rodia, San Saba, Piano Torre, Spartà e Acqualadrone) attraverso l’impegno istituzionale di un nuovo Consiglio circoscrizionale che si andrebbe a formare alle prossime elezioni amministrative e che certamente consentirebbe di avere una maggiore rappresenta elettorale in un territorio oggi fortemente penalizzato da una ridotta densità abitativa rispetto alla sua grande superficie. Chiediamo quindi al sindaco Basile di sollecitare gli uffici nella predisposizione della delibera di istituzione della 7^ Circoscrizione, così come previsto nella delibera di Giunta n.162/2022, così da dare un primo segnale concreto a quei territori dell’estrema zona nord della città che purtroppo, per ovvie difficoltà operative e logistiche, non ricevono l’attenzione che invece meriterebbero”, concludono.

“Strumentalizzazione politica”

I consiglieri comunali Antonella Feminò, Margherita Milazzo e Francesco Cipolla commentano così l’ennesima presa di posizione di Fratelli d’Italia, che oggi hanno affrontato l’argomento nel corso di una conferenza stampa. “Addirittura“, affermano Feminò, Milazzo e Cipolla, “i consiglieri comunali di FDI e della sesta circoscrizione hanno ritenuto utile convocare i media per sollecitare l’amministrazione comunale sull’iter per la costituzione della 7^ circoscrizione. È bene chiarire che l’indirizzo politico dell’amministrazione Basile è sempre stato quello di costituire la settima circoscrizione, come previsto dal programma elettorale e formalizzato con la delibera di Giunta comunale n. 162 del 15/07/2022”. “L’iter burocratico– proseguono i consiglieri- è già in corso. Tuttavia, è fondamentale comprendere che la realizzazione di tale obiettivo implica una serie di passaggi complessi, tra cui il ridisegno dei confini territoriali, la revisione della toponomastica, la variazione delle liste elettorali, oltre ad altri aspetti che coinvolgono diversi enti e strutture al di fuori del Comune stesso.

“Nonostante le difficoltà, il percorso va avanti”, concludono i consiglieri, “e un plauso va all’assessore Massimiliano Minutoli, che sta seguendo attentamente tutto l’iter, insieme agli uffici competenti, per arrivare quanto prima alla costituzione della settima circoscrizione”.

