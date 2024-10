Reggio Calabria, Festa di Santa Maria dell’Arco a Bovetto: gli eventi in programma

StrettoWeb

La Parrocchia di Santa Maria dell’Arco, di Bovetto e Croce Valanidi, zona sud di Reggio Calabria, si prepara alla Festa patronale nel weekend, che si terrà nella piazza della Chiesa di Bovetto. In questa settimana si stanno già tenendo i tornei di bocce e pallavolo, presso la sede dell’Associazione “In Cammino”, mentre nel fine settimana si entrerà nel vivo delle attività.

Sabato alle 15.00 ci saranno i giochi in piazza per i bambini, mentre alle 21.00 ci sarà lo spettacolo musicale con il gruppo “The Show”. Domenica alle 10.00 la Santa Messa Solenne, alle 17.00 la Processione per le vie del paese e alle 21.00 lo spettacolo musicale con il gruppo “Taranta Nova dello Stretto”. Nel corso dell’ultima sera si terranno anche le premiazioni dei tornei e quelle dei murales che hanno animato le vie del paese. Nelle due sere del weekend, presso la piazza, saranno presenti lo stand gastronomico che preparerà panini con salsiccia e quello della pesca di beneficenza.

