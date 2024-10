Reggina, vicino l’addio con Rajkovic: nessuna “scelta sua”, la verità è un’altra

StrettoWeb

Marko Rajkovic è pronto a salutare la Reggina. Improvvisamente e clamorosamente. L’assenza dai convocati contro il Licata aveva fatto pensare a una delle solite rotazioni di mister Pergolizzi, ma non è così. L’allenatore, a fine gara, ha parlato di “scelta sua”. In realtà non è così.

Il calciatore, infatti, ha avuto problemi di visto in merito alla sua permanenza in Italia (è serbo, extracomunitario). Problemi che la società amaranto conosceva già, sin dal suo arrivo. Probabilmente li ha sottovalutati, pensando di risolvere, ma ora la situazione si è fatta complicata e il giocatore è rimasto fuori.

Al di là dei motivi, questa situazione rappresenta una grana per il tecnico. Nonostante i tantissimi calciatori in rosa, Rajkovic è l’unico giocatore con certe caratteristiche, nonché l’unica alternativa a Barranco, da un punto di vista prettamente tecnico. Titolare contro il Ragusa, ha segnato il gol vittoria.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.