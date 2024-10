Reggina, Pergolizzi non è contento: “un po’ scombussolati”. E sull’assenza di Rajkovic: “scelta sua…”

StrettoWeb

A differenza di altri post gara, anche dopo sconfitte, in cui si è detto tranquillo, questa volta Pergolizzi analizza un po’ negativamente la gara di oggi tra Reggina e Licata. “Siamo stati scombussolati dal cambio di Vesprini, mentre la ripresa non è stata buona e sono giù per questo”. Sulle scelte conservative del secondo tempo “ho tolto un attaccante per mettere un terzino di ruolo, non volevo lasciare Forciniti terzino, non è il suo ruolo. Non si fosse fatto male Vesprini stavamo con lo stesso modulo. Provazza e Renelus? Hanno qualità, ma devono imparare a fare la doppia fase”.

Poi l’allenatore parla di Raijkovic e della sua assenza: “non sono pazzo sui cambi, è un problema, la società sta valutando”.

