Reggina, Praticò conferma l’esclusiva di StrettoWeb: “Rajkovic? Problemi col visto turistico”

Ha ripreso fiato, la dirigenza della Reggina. Silente, in queste settimane di risultati negativi, mugugni, polemiche, critiche. Scomparsa dalle emittenti radio e tv, in cui in altri tempi si faceva a gara per parlare, è piombato il silenzio ultimamente. Oggi, dopo la vittoria convincente ad Enna per 0-4, è tornato a parlare un componente della società.

Il DG Praticò infatti ha parlato a Radio Febea. “Siamo sereni, non ho mai visto un campionato finire alla sesta giornata. E’ un campionato difficile, lungo, mi ha fatto piacere che abbia segnato Curiale. Eravamo e siamo sereni, non ho mai visto un campionato finire alla sesta giornata. Perdere due partite per due rigori ci ha fatto male e ha spento un po’ l’entusiasmo, ma con queste due vittorie ripartiamo di slancio e siamo motivati per domenica. Vorremmo cercare il sorpasso”.

Nonostante i confronti col mister, e una società non contenta, oggi Pergolizzi – dopo lo 0-4 – non è in discussione. “La classifica dice che siamo a due punti dalla vetta nonostante due partite perse, ma abbiamo una rosa importante. Il mister non è mai stato in discussione, non si può mettere in discussione un progetto dopo sei partite“.

Poi Praticò conferma quanto scritto da StrettoWeb qualche giorno fa su Rajkovic. Qualcuno, i soliti difensori a prescindere, avevano messo in dubbio la motivazione sull’assenza del serbo da noi sottolineata. Erano quelli che non credevano a StrettoWeb dopo le verità su Saladini e su questa proprietà. Ora continuano imperterriti, ma si sono ancora sbagliati. Evidentemente, è autolesionismo.

Sì, perché Praticò spiega per filo e per segno proprio quanto scritto su queste pagine. “Rajkovic ha qualche problema in Serbia, ha il visto turistico in scadenza. Non è sereno, vedremo nei prossimi giorni cosa succederà. Per noi è un giocatore importante, però se qualsiasi calciatore non è sereno rischia di non stare bene lui e poi la società. Nell’imminenza di questa settimana il ragazzo prenderà una decisione”. Problemi di visto, dunque, che la società conosceva e ha sottovalutato.

