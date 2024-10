Rame di Napoli al pistacchio senza glutine

StrettoWeb

Nel cuore della tradizione gastronomica siciliana, la festa della Commemorazione dei Defunti non è solo un momento di riflessione, ma anche un’occasione per deliziare il palato con dolci tipici. Tra questi, spiccano le Rame di Napoli al pistacchio, una specialità che incarna la ricchezza dei sapori siciliani e la creatività artigianale.

Durante questa festività, le famiglie si riuniscono per onorare i propri cari defunti, e la tavola si riempie di dolci. Si dice anche che fossero i nonni a regalare questi dolci ai bambini buoni, come ricordo della loro santità e virtuosità.

Qui trovate la ricetta da me rivisitata in chiave senza glutine, per tutti coloro che come me soffrono di qualche intolleranza ma non rinunciano al gusto.

CURIOSITA’:

Le Rame di Napoli al pistacchio si distinguono per la loro origine legata alla città di Catania, un centro culturale e gastronomico ricco di storia. Questa prelibatezza viene preparata tradizionalmente durante le festività dedicate ai defunti, ma la loro bontà le rende apprezzate anche in altre occasioni.

Le Rame di Napoli al pistacchio non sono solo un dessert, ma sono un simbolo di convivialità e di celebrazione delle tradizioni siciliane. Mangiarle in famiglia, raccontando storie e ricordi, rappresenta un modo per mantenere viva la memoria di chi non c’è più.

INGREDIENTI:

Farina mix per dolci 250 g.

Cacao amaro in polvere 20 g. ( senza glutine).

Farina di pistacchio 30 g.

Zucchero bianco semolato 100 g.

Olio di semi 40 g.

Ammoniaca per dolci 1 cucchiaino.

Latte senza lattosio 165 ml.

Miele 1 cucchiaio.

Cannella in polvere q.b.

Per decorare:

Cioccolato bianco 150 g.

Crema di pistacchio spalmabile q.b. ( senza glutine)

Granella di pistacchi q.b.

PREPARAZIONE DELLE RAME DI NAPOLI AL PISTACCHIO:

In una ciotola capiente mettete tutti gli ingredienti secchi: la farina, il cacao, la farina di pistacchi, lo zucchero, l’ammoniaca, la cannella e mescolate tutto per bene.

Successivamente aggiungete il latte, l’olio e il miele.

Iniziate a impastare con le mani il tutto con forza ed energia fino a creare un panetto.

Con le mani ( bagnate), prendete un po’ di impasto, fate delle palline, appiattitele e date loro una forma allungata .

Sistemiamoli su una teglia, foderata di carta da forno e infornateli in forno ventilato, precedentemente riscaldato, a 180 ° per 15 / 20 minuti, regolatevi in base al vostro forno.

Trascorso il tempo di cottura, sfornate e lasciatele raffreddare .

Adesso preparate la copertura al cioccolato , al microonde.

Tagliate il cioccolato in pezzi, e mettetelo in una ciotola, copritelo, mettetelo all’interno del forno al microonde fino a quando non sarà sciolto completamente. Aggiungete due cucchiai di crema al pistacchio e mescolate per bene.

A questo punto, prendetene un cucchiaino di crema di pistacchio e spalmatela abbondantemente sulle rame .

Infine glassate le rame di Napoli al pistacchio immergendo, direttamente nel cioccolato bianco, la parte superiore del dolce.

Cospargete con la granella di pistacchio .

Fate asciugare per bene la glassa al cioccolato bianco, sistematele su un vassoio da portata…et voilà le Rame di Napoli al pistacchio senza glutine sono pronte per essere gustate !

BUON APPETITO!

