Inizia il processo Open Arms, Salvini in aula a Palermo “a testa alta”: quanto rischia e perchè

Inizia il processo Open Arms. Nella mattinata odierna, venerdì 18 ottobre, il vicepremier Matteo Salvini, assistito dall’avvocato Giulia Bongiorno, è arrivato presso l’aula bunker di Palermo nel quale è in programma l’udienza del processo Open Arms in cui il leader leghista è imputato per sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio per aver trattenuto per giorni 147 migranti a bordo della nave Open Arms nell’agosto del 2019.

Secondo la procura di Palermo, l’allora ministro dell’Interno, non concesse l’autorizzazione affinchè la Ong spagnola che trasportava i migranti potesse sbarcare in un porto italiano. La Procura ha chiesto 6 anni di carcere per Salvini.

Il pm del processo è sotto scorta

Il pm Giorgia Righi, una dei magistrati che rappresenta l’accusa nel processo Open Arms nel quale è coinvolto Matteo Salvini, è finita sotto scorta a causa delle minacce e degli insulti social ricevuti. Righi, che fa anche parte della Direzione Antimafia, era l’unica del pool a non essere ancora tutelata.

Salvini in aula “a testa alta”

“Qui aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo. A testa alta, senza paura, per l’Italia e gli italiani“. Lo scrive sui social il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, pubblicando una foto del suo arrivato all’aula bunker di Palermo per il processo Open Arms.

Lega in piazza a Palermo per Matteo Salvini

È in corso in piazza Politeama a Palermo la manifestazione della Lega per solidarietà a Matteo Salvini. In piazza ci sono al momento i ministri Giuseppe Valditara e Roberto Calderoli oltre a parlamentari nazionali e regionali della Lega. Presenti anche alcuni cittadini militanti del Carroccio.

Bongiorno: “nave ong poteva andare in Spagna”

“Open Arms ha avuto innumerevoli possibilità di fare sbarcare i migranti soccorsi, ma ha opposto innumerevoli rifiuti e dall’1 al 14 agosto del 2019 ha scelto di bighellonare anzichè andare nel suo Stato di bandiera, la Spagna“. Inizia così l’arringa difensiva dell’avvocato Giulia Bongiorno, legale del ministro Matteo Salvini, sotto processo a Palermo per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio.

Orban: “Salvini siamo con te, meriti una medaglia”

“Siamo con te, amico mio! Matteo Salvini merita una medaglia per aver difeso l’Europa“. Lo scrive in un tweet il primo ministro ungherese, Viktor Orban, in merito all’udienza odierna del processo contro il leader della Lega Matteo Salvini sulla detenzione di migranti in mare.

Giorgetti: “ero con Salvini in quel governo e sono della Lega”

“Sono qui primo perché ero al governo con lui in quel momento e secondo perché sono della Lega come lui“. È quanto dichiarato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti arrivando in piazza a Palermo dove è in corso la manifestazione della Lega a sostegno del leader Matteo Salvini imputato nel processo Open Arms.

