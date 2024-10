StrettoWeb

Si è conclusa l’intensa giornata di Palermo che ha visto Matteo Salvini, presente presso l’aula bunker, imputato nel processo Open Arms per sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio per aver trattenuto per giorni 147 migranti a bordo della nave Open Arms nell’agosto del 2019.

Terminate le arringhe difensive (Matteo Salvini è difeso dall’avvocato Giulia Bongiorno, ndr), il processo Open Arms è stato rinviato in data 20 dicembre per eventuali repliche delle parti e per la sentenza.

