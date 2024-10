Prevendita Siracusa-Reggina, le info per il settore ospiti

StrettoWeb

“È attiva la prevendita dei tagliandi riservati al Settore Ospiti on line piattaforma GO2 (clicca qui) e presso il seguente punto vendita:⁠ ⁠BCenters, Via Sbarre Centrali 260 – Reggio Calabria. Sarà possibile acquistare il tagliando di ingresso allo stadio dalle ore 8 di giovedì 10 ottobre fino alle ore 20 di sabato 12 ottobre. Non sarà possibile acquistare il tagliando il giorno della gara. Prezzi: Intero € 8.00 più prevendita, Ridotto under 13 – € 5.00 più prevendita”.

Così in una nota la Reggina ripropone la comunicazione del Siracusa in merito alle info del settore ospiti relative al match di domenica. Ieri il club aretuseo ha annunciato di aver indetto – per la sfida del girone I di Serie D – la Giornata Azzurra. Per i tifosi di casa, in pratica, non valgono gli abbonamenti e gli accrediti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.