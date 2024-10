Siracusa-Reggina, al “De Simone” sarà Giornata Azzurra: non valgono abbonamenti e accrediti

StrettoWeb

E’ senza dubbio un match di cartello, ancor più per i padroni di casa, che ci arrivano sulle ali dell’entusiasmo, a differenza degli avversari. C’è attesa per la sfida di domenica pomeriggio tra Siracusa e Reggina. Nell’ultimo turno gli aretusei hanno sbancato Pompei e ora continuano inseguire la Scafatese, gli amaranto invece sono rimasti “appesi” al parziale della partita contro l’Acireale, sospesa sullo 0-1 all’intervallo per malore all’arbitro.

Proprio per l’importanza della gara, e per l’atmosfera che si respirerà, il club siciliano ha deciso di indire – per l’occasione – la Giornata Azzurra. In pratica, non saranno validi gli abbonamenti e non saranno concessi accrediti o ingressi di favore.

“Di seguito le fasi di vendita dei tagliandi:

Martedì 8 e mercoledì 9 ottobre : diritto di prelazione per gli abbonati, che potranno esclusivamente confermare il proprio posto presentando la propria tessera e un documento d’identità valido presso i punti vendita autorizzati;

: diritto di prelazione per gli abbonati, che potranno esclusivamente confermare il proprio posto presentando la propria tessera e un documento d’identità valido presso i punti vendita autorizzati; Giovedì 10 ottobre, dalle 8.30 fino a disponibilità di biglietti: vendita libera anche online sul sito di Go2.

Le Tessere del Leoncino nel settore Gradinata per gli iscritti alla scuola calcio resteranno valide. Di seguito le grafiche con tutti i dettagli sui prezzi e sui punti vendita autorizzati”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.